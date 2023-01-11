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Bloomberg: Китай спасает Европу от дефицита газа

Bloomberg: Китай спасает Европу от дефицита газа

Всегда ненасытная в энергетическом плане Азия в конце 2022 года все же позволила Европе избежать дефицита газа и спасла от недостатка топлива во время разгара отопительного сезона.

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