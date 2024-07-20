Люксовые бренды страдают от замедления китайской экономики

Средний класс Китая подвел производителей товаров роскошиReuters читайте на monocle.ruСредний класс Китая подвел производителей товаров роскошиСектор товаров роскоши уже много лет сильно зависит от китайского рынка, объем которого только за 5 лет (2017-21) вырос в 3 раза.