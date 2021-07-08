Законодатель

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«Будет принципиальный разговор»: Украина запросила «серьёзный разговор» с ФРГ по «СП — 2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Зеленский якобы намерен провести серьезную дискуссию Сообщение «Будет принципиальный разговор»: Украина запросила «серьёзный разговор» с ФРГ по «СП — 2» появились сначала на Листай.

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