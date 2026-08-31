Курьер на электровелосипеде влетел в автомобиль на юге Москвы

На юге Москвы курьер на электровелосипеде влетел на всей скорости в автомобиль, его госпитализировали.
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