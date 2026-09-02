В России продают редкий австрийский вездеход с ценой Патриота

Редкий австрийский вездеход PUCH Pinzgauer появился в продаже в Москве. Машина 1980 года выпуска, и судя по объявлению, последние 15 лет она провела под крышей гаража, из-за чего неплохо сохранилась.
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