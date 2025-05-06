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Аэропорт "Пулково" принял 11 рейсов из Москвы в условиях временных ограничений

Аэропорт "Пулково" принял 11 рейсов из Москвы в условиях временных ограничений

Аэропорт «Пулково», выступив в роли резервного, принял 11 рейсов, следовавших в Москву. В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили, что аэропорт работает в обычном режиме.

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