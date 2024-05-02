👆сколько у нас ещё таких, которые природные богатства России воспринимают как собственную вотчину, где можно распоряжаться, как хочется.
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👆сколько у нас ещё таких, которые природные богатства России воспринимают как собственную вотчину, где можно распоряжаться, как хочется.