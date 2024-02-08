Тюменцев в выходные накормит шеф-повар со звездой Michelin

В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы.
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