Тюменцев в выходные накормит шеф-повар со звездой Michelin

В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы.