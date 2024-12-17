Знаете ли вы, почему глаза не мёрзнут?

Эту суперспособность подарили нашим зрительным органам миллиарды лет эволюции. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему наши глаза не только никогда не мёрзнут, но даже холода не чувствуют? Шерстью, которая могла бы их согреть, они не покрыты.