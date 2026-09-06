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Столица прошла Крестным ходом с мощами Дмитрия Донского

Столица прошла Крестным ходом с мощами Дмитрия Донского

6 сентября в столице состоялся общемосковский крестный ход, главными святынями которого стали чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» и ковчег с частицей недавно обретенных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского.

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