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Закон, порядок, государство

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Патриотизм в действии: кадеты школы имени генерал-лейтенанта Асапова города Южно-Сахалинска поддержали защитников Отечества

Патриотизм в действии: кадеты школы имени генерал-лейтенанта Асапова города Южно-Сахалинска поддержали защитников Отечества

В школе имени генерал-лейтенанта Асапова состоялась торжественная линейка, посвященная Году защитника Отечества.

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