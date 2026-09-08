Новая мера соцподдержки: семейная выплата

Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки семей с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей до 18 или 23 лет при их очном обучении.
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