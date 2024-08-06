Губернатор Гладков сообщил о пожарах после атак ВСУ на село Ясные Зори

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ясные Зори Белгородского района 6 августа возникли возгорания автомобилей и был посечен осколками частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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