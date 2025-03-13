Влад Филат: До каких пор мы будем терпеть этот финансовый фарс?

Бывший премьер-министр Влад Филат резко высказался по поводу нового кредита в 1,5 миллиарда евро от Европейского Союза, поставив под сомнение целесообразность постоянного наращивания внешней задолженности.
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