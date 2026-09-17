МЛ Витебск – Арсенал Дзержинск – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Высшая лига Беларусь, 18 сентября 2026

В пятницу, 18 сентября, сыграют МЛ Витебск и Арсенал Дзержинск в рамках высшей лиги Беларуси. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.