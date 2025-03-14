Два автомобиля съехали в кювет в Карелии. Есть пострадавшие

Оба ДТП произошли накануне, 13 марта. В Лахденпохском районе легковой автомобиль ушел в кювет на на 191 км автодороги Санкт-Петербург — Сортавала А-121, в районе поселка Мийнала, рассказали в телеграм-канале Госкомитета по безопасности Карелии.