Страшную месть устроила дама с собачкой соседям в Новосибирске

Жители улицы Ипподромской поссорились из-за четвероногого питомца. Соседи полагают, что после замечания в адрес собачницы – не позволять ее питомцу мочиться на колеса чужой машины – женщина могла решиться на хулиганство.
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