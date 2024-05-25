🔶 Зәмирә Рәҗәпова: Без шулкадәр гашыйк идек ки, безне бу «багажлар» куркытмады. Ул муеннан бурычы булган балалы хатынга өйләнергә булды.
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🔶 Зәмирә Рәҗәпова: Без шулкадәр гашыйк идек ки, безне бу «багажлар» куркытмады. Ул муеннан бурычы булган балалы хатынга өйләнергә булды.