Академик РАН Покровский рассказал о рисках заражения ВИЧ при маникюре

Не существует 100% гарантий вероятности заражения ВИЧ при процедуре маникюра. При этом ни одного случая пока официально не зарегистрировали, прокомментировал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский случай якобы заражения ВИЧ жительницей Пскова при маникюре.