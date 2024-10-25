Академик РАН Покровский рассказал о рисках заражения ВИЧ при маникюре

Не существует 100% гарантий вероятности заражения ВИЧ при процедуре маникюра. При этом ни одного случая пока официально не зарегистрировали, прокомментировал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский случай якобы заражения ВИЧ жительницей Пскова при маникюре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии