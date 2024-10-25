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Академик РАН Покровский рассказал о рисках заражения ВИЧ при маникюре

Академик РАН Покровский рассказал о рисках заражения ВИЧ при маникюре

Не существует 100% гарантий вероятности заражения ВИЧ при процедуре маникюра. При этом ни одного случая пока официально не зарегистрировали, прокомментировал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский случай якобы заражения ВИЧ жительницей Пскова при маникюре.

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