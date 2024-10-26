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Мужчина до смерти забил своего брата в Подмосковье

В Московской области 43-летний мужчина до смерти забил своего брата, сообщает источник РЕН ТВ."Вечером 25 октября в деревне Грибчиха было обнаружено тело мужчины с повреждениями в области головы", – сообщил источник.

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