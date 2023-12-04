За прошлую неделю с улиц Архангельска вывезли три тысячи тонн снега

С 27 ноября по третье декабря «Мезенское дорожное управление» приняло и отработало 103 обращения граждан, касающихся уборки улицВ среднем в сутки на уборку улиц выходило 46 единиц специальной техники и 18 рабочих, уточнили в пресс-службе администрации столицы Поморья.