Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева совершила исторический прорыв, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:7(5), 6:4, 6:4 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").
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