Москвичей предупредили о дожде

В пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.
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