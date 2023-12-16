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Орлов сыграл 12:06 в матче с «Нэшвиллом» – минимальное время в сезоне. «Каролина» заявила на игру 7 защитников

«Каролина» заявила на матч с «Предаторс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ 7 защитников и 11 нападающих.

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