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ДумаТВ

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Маск сравнил ситуацию с протестами во Франции с вторжением

Маск сравнил ситуацию с протестами во Франции с вторжением

Илон Маск назвал ситуацию с протестами школьников во Франции «медленным вторжением». Во Франции старшеклассники вторую неделю протестуют, некоторые акции сопровождаются беспорядками, задержаны более 6 тысяч человек.

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