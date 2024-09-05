Принц Карл Филипп и принцесса София впервые появились на публике после новостей о беременности

В феврале 2025 года у шведской королевской пары родится четвертый ребенок фото: Соцсети шведской королевской семьи45-летний Принц Карл Филипп и 39-летняя принцесса София впервые появились на публике, после того, как сообщили об ожидаемом пополнении в семье.