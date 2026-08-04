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Аргументы недели

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Подписали контракты с Минобороны и попытались сбежать: в Саратове задержали группу осуждённых мигрантов

Подписали контракты с Минобороны и попытались сбежать: в Саратове задержали группу осуждённых мигрантов

Несколько месяцев назад шестеро осуждённых мигрантов, находившихся в местах лишения свободы, подписали контракты с Минобороны РФ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Позорный факт, когда за изнасилование пытаемся сделать из них бойцов СВО! Нужны ли Армии России эти подонки из тюрем?
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1 м.