Москва не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями Лавров — Песков

Снятие российских санкций с Марка Рубио, вошедшего в команду избранного президента Дональда Трампа и вероятного госсекретаря США невозможно, пока под санкциями находится глава МИД России Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 ноября журналистам.
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