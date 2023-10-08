Gasgrid Finland: газопровод между Эстонией и Финляндией заработает через месяцы

Восстановление газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией займет несколько месяцев. Такое заявление в интервью изданию Demokraatti сделал директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд.
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