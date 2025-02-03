Русские правила Подмосковный скандал привлёк внимание и к другим регионам России. Вот, к примеру, в Новгородской области власти отчитались, как раздали «соотечественникам» сертификаты на улучшение жилищных условий.
Боровичский конфуз: Привозили «соотечественников» из-за рубежа, а теперь дарят сертификаты
Комментарии
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S
Serg
Зато этнические русские, бежавшие от геноцида в Таджикистане, Киргизстане и прочих "братских" среднеазиатских республик, годами не могут получить ни российский паспорт, ни жилищный сертификат, хотя эта программа возврата соотечественников изначально и была заточена под этих переселенцев, а не под черножопых хитрожопых азиатов, которые прочухали, что можно дать нак лапу миграционным чинушам и получить и паспорт и жилье. Вот только в армии России что то служить не рвутся, а надо бы их подтянуть, тогда и количество желающих получить гражданство резко сократится.
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5 час.
виталий панов
Кто и почему азиатов признали нашими соотечественниками????? У них есть свои государства , вот эти азиатские государства пусть заботятся о своих соотечественник? Это ГД РФ так решила!Чтобы помочь бизнесменам поправить своё материальное положение!
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3 час.
TB
Tatyana Boyko
Сколько можно поднимать эту проблему, ведь власти бездействуют! Закон не принимается о визовом режиме! Везут лентяев сюда поправлять свой бизнес олигархи, плюя на людей и их просьбы, требования, потому что в этой стране не живут! Заселяют будто специально нас кишлачниками, которые чувствуют себя вольготно на чужих хлебах. Доколе?!
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51 мин.
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