Боровичский конфуз: Привозили «соотечественников» из-за рубежа, а теперь дарят сертификаты

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Serg

Зато этнические русские, бежавшие от геноцида в Таджикистане, Киргизстане и прочих "братских" среднеазиатских республик, годами не могут получить ни российский паспорт, ни жилищный сертификат, хотя эта программа возврата соотечественников изначально и была заточена под этих переселенцев, а не под черножопых хитрожопых азиатов, которые прочухали, что можно дать нак лапу миграционным чинушам и получить и паспорт и жилье. Вот только в армии России что то служить не рвутся, а надо бы их подтянуть, тогда и количество желающих получить гражданство резко сократится.