В Ивановской области озимыми культурами под урожай 2027 года засеяли 19,7 тысячи гектаров. Основную часть площадей отвели под пшеницу.
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