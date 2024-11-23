Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь штаба избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что политик рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
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