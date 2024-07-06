Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Возвращение миллиардов на Родину

Возвращение миллиардов на Родину

Агентство «Bloomberg» в легкой панике – российские богачи решили вернуть свои капиталы на Родину.

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Комментарии
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И не разу не упомянули, что после возвращения денег в Россию, ввести запрет вывоза капиталов для всех из России.
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13 час.
Ратник Ратник
Это даже ненаучная фантастика
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11 час.
од
олег донсков
Дурака включают . Чтоб не было вопросов к ворам и кто их прикрывает дома. Взять проценты с 350 ярд  , как европейцы хотели. Чего мудрить? Разобраться в их происхождении и восстановить мраведливость.
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3 мин.

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