Возвращение миллиардов на Родину

И не разу не упомянули, что после возвращения денег в Россию, ввести запрет вывоза капиталов для всех из России.

од

олег донсков

Дурака включают . Чтоб не было вопросов к ворам и кто их прикрывает дома. Взять проценты с 350 ярд , как европейцы хотели. Чего мудрить? Разобраться в их происхождении и восстановить мраведливость.