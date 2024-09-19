В Минфине РФ оценили потенциальный объем исламского финансирования

Мы ни в коем случае не говорим об окончании эксперимента и обсуждаем с коллегами возможность его продления, рассказал на пленарном заседании «Чтения имени Галимджана Баруди» в Москве замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
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