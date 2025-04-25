Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Telegraph: Киев настойчиво требует, чтобы Крым не признавали российским
Комментарии
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Владимир Соловьев
УКРАИНА ЭТО И ИСТОРИЧЕСКИ РОССИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ. НАПОМИНАЕМ ЕВРОКОЛОНИЗАТОРАМ, ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ЗАВОЁВАННЫЕ БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ КОЛОНИИ ОСВОБОДИЛИ НА АФРИКАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТАХ!
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19 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Забыли ХОХЛАЦКУЮ МРАЗЬ спросить.
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17 час.
АД
Александр Даньшин
Мы хотим "сварить кашу" с потомками фашистов, колонизаторов, нацистов и т д? Не выйдет.
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9 час.
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