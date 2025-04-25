Владимир Соловьев

УКРАИНА ЭТО И ИСТОРИЧЕСКИ РОССИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ. НАПОМИНАЕМ ЕВРОКОЛОНИЗАТОРАМ, ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ЗАВОЁВАННЫЕ БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ КОЛОНИИ ОСВОБОДИЛИ НА АФРИКАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТАХ!