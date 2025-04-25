Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Было время,футболисты с боксёрами выступали в коротких трусах.Потом стали до колен носить.Форма менялась и будет меня...От современных сп...
  • Vova Гарин
    Очко защимило что могут похоронить..Зеленский заявил,...
  • Артур Будаев
    Наблюдаю за этим с Московской Олимпиады.От современных сп...

Telegraph: Киев настойчиво требует, чтобы Крым не признавали российским

Telegraph: Киев настойчиво требует, чтобы Крым не признавали российским

Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
УКРАИНА ЭТО И ИСТОРИЧЕСКИ РОССИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ. НАПОМИНАЕМ ЕВРОКОЛОНИЗАТОРАМ, ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ЗАВОЁВАННЫЕ БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ КОЛОНИИ ОСВОБОДИЛИ НА АФРИКАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТАХ!
Ответить
19 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Забыли  ХОХЛАЦКУЮ  МРАЗЬ  спросить.
Ответить
17 час.
АД
Александр Даньшин
Мы хотим &quot;сварить кашу&quot; с потомками фашистов, колонизаторов, нацистов и т д? Не выйдет.
Ответить
9 час.
наверх