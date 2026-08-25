Ольга Киселева: Фитнес-индустрия растёт медленно в 2026 году

Ольга Киселева отмечает, что в 2026 году фитнес-индустрия в России заметно замедлила темпы роста. Несмотря на увеличение объёмов услуг в Москве на 24,8%, общая финансовая нагрузка на бизнес возросла, что негативно сказывается на прибыли.