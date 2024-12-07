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Салливан: Переданные ВСУ танки Abrams оказались не слишком полезны на поле боя

Салливан: Переданные ВСУ танки Abrams оказались не слишком полезны на поле боя

Советник лидера Соединённых Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан проинформировал о том, что отправленные ранее Вооружённым силам киевского режима танки Abrams не принесли особой пользы на линии боевого соприкосновения.

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