Более 70% россиян регулярно перерабатывают

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаБолее 70% россиян регулярно перерабатываютСвыше 73% трудоустроенных россиян перерабатывают, говорится в опросе, проведенном СК «Росгосстрах жизнь» и hh.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛА теперь подумайте доживут они да пенсии? И какими заболеваниями они будут болеть к 35 годам??? Так что медицине в России безработица не грозит. Работодатель калечит, а государству расхлебывать потом... И как при таком раскладе увеличить рождаемость, когда вместо улучшения демографии в стране народ пашет как папа Карло, вот и получается парадокс, что народ за переработки получает как Ванька Жуков... И посчитайте теперь какая в России зарплата у Россиян раскидав зарплату на отработанные часы......Комментировать
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