Работники учреждений сферы культуры передали оборудование в зону СВО

Сотрудники Министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры с первого дня специальной военной операции проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.
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