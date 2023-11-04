Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил горожан с Днем народного единства. «С Днем народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны.
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