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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил горожан с Днем народного единства.  «С Днем народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны.

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