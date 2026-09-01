«Он не случайно пролетал»: раненый митрополит Митрофан рассказал об атаке дрона ВСУ

Раненый митрополит рассказал о нападении дрона в Горловке.Митрополит Горловский и Славянский Митрофан (Никитин), раненный в результате удара БПЛА по Свято-Богоявленскому кафедральному собору в Горловке 23 августа, заявил, что атака была целенаправленной.