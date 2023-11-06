Ямальский боец впервые приехал в отпуск после двух лет в зоне СВО

В Яр-Сале встретили приехавшего в отпуск бойца. В зоне СВО ямалец служил два года и за мужество при выполнении боевых задач был награжден медалью Жукова, сообщила в соцсетях администрация Ямальского района.
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