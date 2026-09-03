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Тайный брак после 10 лет отношений: почему Мария Куликова годами скрывала союз с Виталием Кудрявцевым

Тайный брак после 10 лет отношений: почему Мария Куликова годами скрывала союз с Виталием Кудрявцевым

В «Склифосовском» и «Двух судьбах» Мария Куликова кажется предельно открытым и эмоциональным человеком.

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