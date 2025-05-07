Теракт на 9 мая отменяется: ‘Большой человек’ разрушает злые замыслы Ирэн ОрлонскаяБывший лидер батальона «Айдар», известный под позывным «Дикий», поделился своими размышлениями о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву.
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