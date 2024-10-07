На севере Омской области из-за отсутствия финансирования отменили муниципальные маршруты между населенными пунктами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На севере Омской области из-за отсутствия финансирования отменили муниципальные маршруты между населенными пунктами.