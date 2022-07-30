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Эксперт: «Клипперс» считают, что Ленард готов к новому сезону»

Журналист The Athletic Лоу Мюррэй поделился информацией о состоянии форварда «Клипперс» Кавая Ленарда, который полностью пропустил сезон-21/22 в связи с операцией на колене.

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