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62ИНФО | Новости Рязани

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Штормовой ветер ударит по 6 районам Рязанской области, возможны отключения света

Штормовой ветер ударит по 6 районам Рязанской области, возможны отключения света

Областное ГУ МЧС опубликовало карту с прогнозом на субботу. В шести округах есть риски повреждения ЛЭП из-за сильного ветра, так что местным жителям стоит быть готовыми к отключению электричества.

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