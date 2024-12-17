О возможности начала Киевом «рождественского наступления» вместо «рождественского перемирия» Сегодня многие читатели задаются вопросом о том, где мы будем встречать Новый год.
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О возможности начала Киевом «рождественского наступления» вместо «рождественского перемирия» Сегодня многие читатели задаются вопросом о том, где мы будем встречать Новый год.
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