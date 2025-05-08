Москва в преддверии Дня Победы

8 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Пламя у могилы Неизвестного солдата не угасает, флаги со словом «Победа» развеваются на ветру…Москва, этот «город-герой», хранит в себе следы истории и является свидетелем непростых времен.
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