Как США готовились к обороне Аляски

Оккупация Японией Алеутских островов Кыска и Атту в июне 1942 года сделала Аляску единственным театром военных действий в Западном полушарии, где сухопутные и военно-воздушные силы США подверглись серьёзным боевым испытаниям.
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